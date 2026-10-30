<b>Südtirol Online: Was ist dir bei dieser Demonstration wichtig?<\/b><BR \/><BR \/>Majda Brecelj: Ich bin superglücklich, dass heute so viele junge Menschen auf die Straße gehen. Es geht um viele verschiedene Themen und es ist so wichtig, dass die Jugend sagt: Es reicht. Es geht um unsere Zukunft - auch um meine. Wie schon bei Fridays for Future ist es enorm wichtig für die Schülerinnen und Schüler auf die Straßen zu gehen, um für gewisse Themen einzustehen und ihre Bedeutung aufzuzeigen. Vor allem ist es auch wichtig, dass endlich verstanden wird, dass die Medien bei solchen Protesten über die Themen berichten. Man kann kritisch sehen, was in anderen Städten passiert ist, aber es muss aufgezeigt werden, warum die Jugend auf die Straße geht. Es geht um die Schule, das Recht auf Bildung, das Recht auf Wohnen, was auch mich persönlich betrifft, weil ich mir keine Wohnung leisten kann. Das kann nicht sein. Es geht auch um die Frage, was in Südtirol priorisiert wird, etwa der Massentourismus. Die Prioritäten müssen endlich richtig gesetzt werden. Über all diese Themen muss man reden.<BR \/><BR \/><b>Stol: Bei der Demo geht es um viele verschiedene Themen.<\/b><BR \/><BR \/>Brecelj: Man muss einfach verstehen, dass mittlerweile die Gesamtheit der Themen ein hohes Niveau an Ärger, Erschöpfung und Wut erreicht hat. Alle Themen, die heute angesprochen werden, hängen irgendwie miteinander zusammen, auch wenn man nicht mit allem einverstanden ist und nicht bei allen Themen derselben Meinung ist. Trotzdem ist es wichtig, zusammen auf die Straße zu gehen und für verschiedene Themen gemeinsam einzustehen. Das ist es auch, was man bei diesem Schülerprotest sieht.