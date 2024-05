 Sarntal: Wolf spaziert bis an die Haustür, Bär reißt 2 Schafe

Sowohl der Wolf als auch der Bär sind im Sarntal unterwegs. Heute Vormittag spazierte ein Wolf seelenruhig in der Nähe von Astfeld durch bewohntes Gebiet und wurde dabei fotografiert, am Wochenende riss ein Bär 2 Schafe. Dies sorgt für Angst, aber auch Zorn in der Sarner Bevölkerung.