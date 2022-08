„Es ist ein Albtraum für mich“ „Es ist ein Albtraum für mich“

Grazia Scutellà, die mit ihrer Familie seit 10 Jahren das Bistrò Restaurant „Liszt“ an der oberen Freiheitsstraße in Meran führt, ist schwer geschockt. 2 Jahre nachdem eine Glasscheibe ihres Wintergartens explodiert ist und sie schwer verletzt wurde, ist dieselbe Scheibe am Montag wieder geborsten.