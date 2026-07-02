Die Rückmeldungen zeigen: Bereichernd ist der Einsatz für die Sozialdienenden genauso wie für das Weiße Kreuz. „Unsere Sozialdienenden sind vielfach Pensionisten, aber auch Menschen, die mitten im Leben stehen, neue Erfahrungen suchen oder sich neu orientieren möchten. Sie bringen sich mit Engagement und viel Lebenserfahrung ein und sind für unsere Vereinsfamilie eine wichtige Stütze“, sagt Alexander Schmid, Präsident des Weißen Kreuzes. Deshalb hofft man beim Weißen Kreuz auch heuer wieder auf viel Interesse für den freiwilligen Sozialdienst. <h3>\r\nMelden kann sich jede und jeder im Alter von 29 bis 65 Jahren<\/h3>Melden kann sich jede und jeder im Alter von 29 bis 65 Jahren, wie das Weiße Kreuz in einer Aussendung schreibt. Die Sozialdienenden sind beim Weißen Kreuz vor allem im Krankentransport tätig. Dabei begleiten sie Menschen, die Unterstützung brauchen, zu Visiten oder Therapien und leisten einfache Hilfestellungen. Sie arbeiten vielfach in generationenübergreifenden Teams – etwas das laut Schmid als große Bereicherung empfunden wird: „Jüngere und Ältere schätzen die Zusammenarbeit und den Austausch, der sich bei diesem Dienst ergibt. Das gemeinsame Ziel, für Menschen da zu sein, verbindet. Und gerade in diesem Bereich können alle viel voneinander lernen“.<BR \/><BR \/>Der Sozialdienst dauert zwischen 8 und 32 Monate und kann in einer der 32 Sektionen oder in der Verwaltung in Bozen absolviert werden. Vorkenntnisse sind für die Anmeldung nicht erforderlich. Die nötige Ausbildung erhalten die Sozialdienenden direkt beim Weißen Kreuz. „Wenn es um die Ausbildung geht, sind einige anfangs unsicher. Doch das legt sich meist schnell. Die Rückmeldungen zeigen deutlich, dass das neu erworbene Wissen geschätzt wird und auch im Privatleben wertvoll ist“, berichtet Direktor Ivo Bonamico. <BR \/><BR \/>Die Freiwilligen bekommen monatlich eine Vergütung, die sich nach den geleisteten Stunden richtet. Zusätzlich sind sie Haftpflicht- und unfallversichert, dürfen die öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol kostenlos nutzen und erhalten Vorteile wie kostenlose Gesundheitsdienste oder ermäßigten Eintritt zu Museen und Kulturveranstaltungen.