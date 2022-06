Es ist schwül in Südtirol – Abends einzelne heftige Gewitter

Nach den Unwettern im Pustertal in der Nacht auf Freitag folgte wieder eine Tropennacht – besonders in Bozen. Die Gewitter haben kaum Abkühlung gebracht.Die Gewitter werden uns auch über Pfingsten nicht ganz verlassen. „Heute ist es nicht nur heiß mit über 30 Grad im Etsch-, Eisacktal und Unterland, sondern auch schwül“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Der so genannte Taupunkt – ein Maß für die Luftfeuchtigkeit – übersteige 16 Grad in den tieferen Lagen. Das sei der Grund für die Schwüle.Gegen Abend seien einzelne, kräftige Gewitter zu erwarten.