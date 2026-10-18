Über den Hörtenberg-Tunnel wird in Bozen seit über 20 Jahren diskutiert. Im September das Land endlich zwei Trassenvorschläge vorgelegt. „Jetzt gehen wir in die entscheidende Phase“, betont Vizebürgermeister Stephan Konder, der im Interview Details zum Projekt erklärt und neue Vorschläge einbringt.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Für das Südportal gibt es zwei mögliche Trassen. Eine sieht eine Zu- und Abfahrt zwischen der Kampiller Brücke und der Mila mit Anbindung an die Innsbrucker Straße vor. Die zweite Trasse führt zum Bozner Boden. Verkehrstechnisch ist die zweite Trasse besser, weil sie näher am Zentrum liegt. Allerdings gibt es dort Probleme mit dem Grundwasser. Muss diese Variante verworfen werden?<\/b><BR \/><BR \/>Stephan Konder: Die ursprüngliche Idee war, den Tunnel am Bozner Boden auf einer Länge von rund 350 Metern im Grundwasser zu bauen und ihn anschließend durch den Hörtenberg zu führen. Laut Studien des Landes ist diese Lösung aus technischer Sicht nicht machbar. Wir hingegen möchten, dass diese Möglichkeit nochmals eingehend überprüft wird, bevor sie endgültig ausgeschlossen wird. Laut dem Land wäre es eine Option, auf der selben Trasse den Tunnel nahe an der Oberfläche zu bauen, um dem Grundwasser auszuweichen. Das hätte allerdings den Nachteil, dass am Bozner Boden einige bestehende Gebäude zum Teil abgebrochen werden müssten und neue Bauprojekte in Frage gestellt würden. Diese rein bautechnischen Fragen werden auf unserem Wunsch hin jetzt noch einmal vom Land genau geprüft. Es gibt für die Trassenführung jetzt aber noch einen Vorschlag.<BR \/><BR \/><b>Und dieser wäre?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Durch die Verlegung der Schienen im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofareals wird die heutige Bahntrasse, die an der Rittner Bahn vorbei weiter zum Bozner Boden führt, nicht mehr genutzt. Das ist auch im Podrecca-Projekt so vorgesehen. Diese Gleisstrecke könnte also genutzt werden, um den bereits bestehenden Bahnkorridor in diesem Teilstück im Bereich der Rittner Bahn für die Trasse des Hörtenberg-Tunnels zu nutzen und sie bis zur Mila weiterzuführen. Damit wäre es gleichzeitig möglich, entlang der Gleisstrecke eine Zu- und Abfahrt in der Rittner Straße, also nahe am Zentrum, zu realisieren. Wir werden dem Land diesen Vorschlag zur technischen Prüfung unterbreiten. Klar ist auf jeden Fall, dass die Trasse des Südportals eine mögliche A22-Zufahrt „Bozen Zentrum“ berücksichtigen muss.<BR \/><BR \/><b>Die Zufahrt „BZ-Zentrum“ wurde von der Brennerautobahn AG geprüft, liegt aber auf Eis.<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Ja, weil die Konzession für die A22 derzeit neu ausgeschrieben wird und unklar ist, wer die Autobahn künftig führt. Aber laut der Studie der Brennerautobahn würde eine solche Zufahrt im Bereich des Kreisverkehrs nahe der Talstation der Seilbahn Kohlern verkehrstechnisch Sinn machen – mit oder ohne Hörtenberg-Tunnel. Denn der Schwerverkehr soll ja künftig stadtauswärts nicht mehr über die Eisackuferstraße rollen.<BR \/><BR \/><b>Was hat die Prüfung einer untertunnelten Talfer-Trasse für den Hörtenberg-Tunnel ergeben, die die SVP in Bozen im Frühjahr in Spiel brachte?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Die Variante kann laut dem Land aus zwei Gründen nicht umgesetzt werden. Einerseits erneut wegen des Grundwasserspiegels am Streckenverlauf und andererseits, weil bei einer Südausfahrt für den Verkehrsanschluss in Richtung Süden und Norden beim Virgl ein Kreisverkehr gebaut werden müsste. Allerdings wird im Berg derzeit der neue Eisenbahntunnel vorangetrieben und auch der zweite Virgl-Straßentunnel wird dann parallel dazu gebaut. Deshalb ist ein Kreisverkehr dort nicht möglich und die Talfer-Variante damit hinfällig.<BR \/><BR \/><b>Über das Südportal des Hörtenberg-Tunnels wird viel gesprochen, über das Nordportal ist kaum etwas bekannt. Welche Lösungen schlägt das Land dort vor?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Das Land hat der Gemeinde zwei Varianten vorgestellt: Eine Zu- und Abfahrt südlich der St.-Anton-Brücke, wobei eine neue Brücke über die Talfer nötig wäre, oder eine Zu- und Abfahrt samt Brücke südlich des Kraftwerks der Eisackwerke. Bei beiden Varianten würde der Verkehr dann in die Sarntaler Straße münden. Es gäbe hier aber eine weitere mögliche Variante, und zwar mit einer Zu- und Abfahrt südlich des Kraftwerks, die über die bestehende St.-Anton-Straße und einer neuen Brücke über die Talfer auf die Sarntaler Straße führen würde. Natürlich muss geklärt werden, ob die St.-Anton-Straße in diesem Abschnitt – der auf Rittner Gebiet liegt – zu einer Umfahrung umgebaut werden kann. Auch das soll vom Land technisch geprüft werden. <BR \/><BR \/><b>Sie haben von der Verlegung der Bahngleise gesprochen. Das betrifft den Umbau des Bahnhofsareals, ein Projekt des Architekten Podrecca, bei dem seit 13 Jahren gar nichts weitergeht.<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Zum Podrecca-Projekt wurde vor zwei Jahren beschlossen, die Gleisverlegung von der Neugestaltung des Zugbahnhofes zu entkoppeln und vorzuziehen. RFI arbeitet derzeit an einem Projekt zur technischen und wirtschaftlichen Durchführbarkeit. Es tut sich also etwas und die voraussichtliche Nominierung von Thibault Chavanat, der die Umgestaltung des Bahnhofsareals vorantreiben soll, ist ein wichtiges Signal. Zudem gibt es für den Umfahrungstunnel für den Güterverkehr mittlerweile ein ausgearbeitetes Projekt. Stand heute, sollte dieser Tunnel in rund zehn Jahren, also 2036 fertiggestellt sein. Wichtig wäre, dass die Gleisverlegung und der neue BBT-Tunnel parallel und aufeinander abgestimmt umgesetzt werden. Dann würden die derzeit genutzten Gleise frei. Für den Bau und die Fertigstellung des Hörtenberg-Tunnels bräuchte es in etwa dieselbe Zeitspanne.