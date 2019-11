Leise rieselt der Schnee...

Nicht nur zwischen Brenner und Sterzing, auch in Taufers in Münstertal und am Reschen rieselt der Schnee bis auf 1300 Meter.





In höheren Lagen braucht's heute Winterausrüstung❄️! Im Westen und Norden Südtirols schneit es aktuell bis rund 1300 m,... Pubblicato da Florians Wetterseite su Lunedì 4 novembre 2019

Vor allem auf höheren Berg- und Passstraßen ist Winterausrüstung angesagt, meldet die Verkehrsmeldezentrale.Und auch Florian hat auf seiner Wetterseite bereits eine Warnung ausgegeben.

liz