Am heutigen Montag zeigt sich das Wetter mit einer Mischung aus sonnigen Abschnitten und hohen Wolkenfeldern. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 3 bis 8 Grad.<BR \/><BR \/>Auch morgen sind noch keine Niederschläge in Sicht. „Der Dienstag verläuft wechselnd bewölkt mit einigen sonnigen Abschnitten“, berichtet der Landeswetterdienst.<h3>\r\nSchnee zu Heiligabend<\/h3>Am Mittwoch, zu Heiligabend, wird es jedoch vorübergehend unbeständiger. Die Wolken nehmen laut Prognosen zu, und in der zweiten Tageshälfte kann es vereinzelt regnen oder schneien.<BR \/><BR \/>Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1.000 Metern Höhe, stellenweise auch darunter.<BR \/><BR \/>Am Christtag lockern die Wolken wieder auf und es wird recht sonnig.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>