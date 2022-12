Es schneit – auch in tieferen Lagen: Bozen ist schon leicht angezuckert

Am Bozner Rathausplatz - Foto: © DLife

Foto: © DLife

Eine sternenklare Nacht, tiefe Temperaturen im Tal und ein bewölkter Tag, an dem das Quecksilber kaum steigen konnte: Das ist die perfekte Mischung, damit Niederschläge auch im Tal als Flocken rieseln, erklärt Meteorologe Dieter Peterlin. Morgen sei dieser Effekt schon wieder passé, weiß er. Gegen 18 Uhr meldete Peterlin: „Der zweite landesweite Schneefall bis in tiefe Lagen hat begonnen.“STOL war in der Landeshauptstadt unterwegs und hat das winterliche Schauspiel festgehalten.Derweil sind bereits erste Probleme wegen liegen gebliebener Fahrzeuge gemeldet worden. Fahren Sie vorsichtig!