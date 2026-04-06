So müssen Autofahrer auf der Brennerautobahn zwischen Pontigl und der Mautstelle Sterzing derzeit rund 35 Minuten mehr einplanen, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet.<h3>\r\nA22: Defektes Fahrzeug bei Gossensaß<\/h3> Auch zwischen der Ausfahrt Brixen\/Vahrn und Sterzing kommt es auf der Brennerautobahn zu Verzögerungen von etwa zehn Minuten.<BR \/><BR \/>Zusätzlich sorgt ein defektes Fahrzeug auf der A22 bei Gossensaß in Fahrtrichtung Norden für weitere Behinderungen: Dort hat sich bereits ein rund drei Kilometer langer Stau gebildet, mit etwa 15 Minuten Zeitverlust. Weitere Verzögerungen gibt es auf der Brennerautobahn im Bereich Rovereto Nord bis Ala\/Avio sowie zwischen Trient Nord und Trient Süd mit jeweils rund zehn Minuten.<h3>\r\nAuch auf den Staatsstraßen ist Geduld gefragt<\/h3>Auch auf den Staatsstraßen ist die Lage angespannt: Auf der Vinschgauer Staatsstraße (SS38) kommt es zwischen Laas und Eyrs zu rund zehn Minuten Verzögerung, zwischen Meran und der Töll sind es etwa 15 Minuten. Auf der Pustertaler Staatsstraße (SS49) müssen Verkehrsteilnehmer zwischen Kiens und Schabs mit rund 20 Minuten mehr Fahrzeit rechnen.<BR \/><BR \/>Auf der SS49 Pustertaler Staatsstraße ist die Umfahrung Welsberg aktuell aufgrund eines Feuerwehreinsatzes gesperrt, wie die Verkehrsseite berichtet. Eine Umleitung erfolgt durch Welsberg.