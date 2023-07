Es war nicht alles besser

„ Wir haben nicht einmal jeden Tag geduscht. Einmal in der Woche gebadet. Das schon. Samstags. Alle Geschwister im gleichen Wasser. ” — Günther Heidegger

[email protected]

Sie lässt nicht locker. Die sogenannte letzte Generation. Mit abstrusen Aktionen reklamiert sie weiter. Gegen die Reichen. Die Alten. Das Ende der Welt. Nicht mehr mit Klebstoff. Der war gestern. Nun ist Schleichen angesagt. Im Schritttempo über die Straßen. Um die Leute ringsherum zum Stillstand zu zwingen. Oder zur Raserei.Und dabei wäre ich mir gar nicht so sicher, wer tatsächlich umweltfreundlicher gelebt hat bzw. lebt. Wir früher? Oder die Retter der Welt jetzt? Wir waren jedenfalls nicht ständig online. Und mobil. Bilder zerstören oder Brunnen verschmutzen, das wäre uns nie in den Sinn gekommen.Wir haben höchstens einmal in den See gepinkelt. Und jeden Tag ein Paktl bei Amazon bestellt haben wir auch nicht. Wir haben nicht einmal jeden Tag geduscht. Einmal in der Woche gebadet. Das schon. Samstags. Alle Geschwister im gleichen Wasser.Das war nicht sehr hygienisch. Aber nachhaltig. Weil Mutter damit danach auch noch die Geranien gegossen hat. Es war wirklich nicht alles besser früher. Aber vieles.