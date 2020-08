Es winken die neuen Angebote der „Dolomiten“-Vorteilskarte

Gianluca Farina: Der heutigen „Dolomiten“-Ausgabe liegt ein Gutscheinheft mit insgesamt 88 interessanten Angeboten für die nächsten 3 Monate bei. Die Abonnenten können die Gutscheine heraustrennen, ihre Vorteilskarten-Nummer eintragen und diese im jeweiligen Betrieb einlösen. Zusätzlich zum Gutscheinheft werden in den nächsten Monaten laufend Angebote im Tagblatt „Dolomiten“ veröffentlicht werden, bei denen die Vorteilskarte Ermäßigungen, freien Eintritt oder Ähnliches ermöglicht.Farina: Es gibt Gutscheine für Kategorien wie Sport und Freizeit, die zahlreiche Angebote für Skigebiete und Freizeitangebote beinhalten. Im Bereich Kultur und Bildung gibt es Ermäßigungen für Museen, Medizin und Schönheit deckt alle Themen rund um das eigene Wohlbefinden ab und auch Hotels bieten Rabatte für Aufenthalte und Wellness an. Weiters gibt es zahlreiche Angebote zum Thema Shopping und in der Kategorie KFZ können Abonnenten ihr Auto vergünstigt wintertauglich machen.Farina: Die Vorteilskarte wartet auf jeden, der ein „Dolomiten“-Abonnement abschließt oder bereits bezieht. Und das Abo lohnt sich allemal – die Vorteilskarte liefert einen Grund mehr, Ja zu einem Abo zu sagen und die Gutscheine in der neuen Broschüre im Gesamtwert von rund 7110 Euro sprechen für sich.Zum „Dolomiten“-Abonnement kommt man durch einen Anruf bei der Service-Nummer 0471/92 55 90.Infos zur Vorteilskarte oder zum Abo gibt es via Email an [email protected] oder unter www.dolomiten.it

