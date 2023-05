Es ist frühsommerlich warm, vereinzelte Gewitter am Abend

Südtirol lässt die kalte Jahreszeit endlich hinter sich: Am Freitag ist es mit bis zu 28 Grad Celsius frühsommerlich warm. Gegen Abend, hauptsächlich aber in der Nacht können einzelne Niederschläge und Wärmegewitter entstehen, am ehesten vom Wipptal, übers nördliche Eisacktal bis ins Pustertal.„Das Risiko ist bei uns zwar eher noch gering, aber zu dieser Jahreszeit sind auch schon heftige Gewitter möglich. Im Süden von Bayern etwa werden heute Abend Unwetterzellen mit Platzregen inklusive größerem Hagel entstehen“, erklärt Florian Schmalzl von „Florians Wetterseite“.„Auch am Wochenende geht es frühsommerlich warm weiter. Neben sonnigen Phasen sind einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Samstag kommen viele trocken durch den Tag, am Sonntag sind sie wahrscheinlicher, speziell am Nachmittag und Abend“, erklärt der Hobbymeteorologe in den sozialen Medien.Auch zu Beginn der neuen Woche bleiben die Temperaturen noch auf recht hohem Niveau, es wird aber nicht ganz so warm wie am Freitag und Samstag. Von Dienstag auf Mittwoch bringt eine Kaltfront voraussichtlich im ganzen Land Regen und zur Wochenmitte kühlt es besonders im Norden Südtirols wieder deutlich ab. Wie lange die Abkühlung dann andauert, kann noch nicht genau gesagt werden.