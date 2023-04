Es wird geradelt! – Straßensperren in Bozen und Nals

Wegen des Radtages „RE-CYCLE“ gilt in Bozen von 10:30 bis 16:00 Uhr ein Fahrverbot für alle Motorfahrzeuge, außer in Fällen von erwiesener Dringlichkeit. Ausgenommen sind folgende Straßen: Meraner- und Sigmundskroner Straße, Kalvarienbergstraße nördlich der Kreuzung mit Untervirgl und die Pfarrhofstraße von der St. Jakob Straße bis zur Kreuzung mit der Voltastraße. Claudia-Augusta-Straße südlich der Kreuzung mit der Riva del Garda- und der Voltastraße, das gesamte Gewerbegebiet Bozen Süd und die Handwerkerzone am Bozner Boden, Sarntaler Straße und Cadornastraße nördlich der Kreuzung mit der Fagenstraße, die Fagenstraße, Grieser Platz auf dem Verbindungsstück zwischen der Fagenstraße und der Vittorio-Veneto-Straße, Moritzinger Weg und Lorenz-Böhler-Straße, Virgl Brücke und Mayr-Nusser-Straße ausschließlich für die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge zum Parkplatz „Bozen Mitte“, Schlachthofstraße auf dem Abschnitt zwischen der Eisenbahnunterführung und dem Kreisverkehr bei der Kampiller Brücke.In der Gemeinde Nals kommt es von 8 bis 15 Uhr wegen des Mountainbike Rennens „Marlene Südtirol Sunshine Race“ auf folgenden Straßen zu zeitweiligen Sperren: Schwimmbadstraße, Gregor-Gasser-Straße, Mühlgasse und Goldgasse. Der Verkehr wird örtlich über Lana umgeleitet.