Es wird richtig heiß in Südtirol – Hitzewarnung in einigen Gebieten

Auch kommende Woche hochsommerlich

Warnstufe Orange in einigen Gebieten

Verhaltensempfehlungen bei extremen Temperaturen

Was tun bei Hitzewellen?

Wie viel und was sollte ich bei einer Hitzewelle trinken?

Wie ernähre ich mich bei einer Hitzewelle optimal?

Wie schone ich während einer Hitzewelle meinen Körper?

Was sollte ich im Haus bei einer Hitzewelle beachten?

Wie kleide ich mich bei Hitzewellen richtig?

Wie schützen sich Ältere oder Kranke?

Am heutigen Freitag werden die Temperaturen auf etwa 34 Grad im Süden Südtirols ansteigen. Morgen und übermorgen wird es noch eine Spur heißer, die Temperaturen werden im Raum Bozen, im Etschtal und im Unterland auf gut 35 Grad ansteigen.Auch in der kommenden Woche bleibt es hochsommerlich, eine Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht. In diesem Sommer wurden bisher die 35 Grad in einigen Wetterstationen in den Tagen zwischen dem 28. und 31. Juli überschritten: Die bisher höchste Temperatur wurde am 30. Juli mit 36,3 Grad in Brixen erreicht, in Bozen wurde die bisher höchste Temperatur dieses Sommers am 31. Juli mit 35,8 Grad gemessen.Wegen der anhaltenden extremen Temperaturen steht morgen und übermorgen im Warnlagebericht des Landeswarnzentrums die zweithöchste Stufe Orange. Da in diesen Tagen auch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, gilt es, einige vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.Hitze kann die Gesundheit gefährden. Besonders ältere und kranke Menschen sowie Kinder sollten sich vor der Hitze schützen. Um anhaltende extreme Temperaturen gut zu überstehen, ist es wichtig, sich an grundlegende Empfehlungen zu halten: Es gilt, auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu achten und leichte Nahrung zu regelmäßigen Essenszeiten zu sich zu nehmen.Ein Aufenthalt in der prallen Sonne ist zu vermeiden. Körperliche Anstrengungen sollen während der heißesten Stunden unterlassen werden. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht vergessen, sich mit ausreichend Wasser zu versorgen. Wohnungen sollten untertags vor direkter Sonneneinstrahlung durch das Schließen von Jalousien und Rollläden geschützt und in der Nacht und in den frühen Morgenstunden durchlüftet werden.Südtirol ist zwar ein Gebirgsland, das mitunter mediterrane Klima in den südlichen Tallagen sorgt im Sommer aber immer wieder für ausgeprägte Hitzewellen mit Temperaturen über 35 Grad Celsius. Bei diesen Temperaturen muss unser Körper Höchstarbeit verrichten, nur um die Körpertemperatur nicht übermäßig ansteigen zu lassen. Das sollten Sie wissen, um gesundheitliche Beschwerden bei Hitzewellen in Südtirol zu vermeiden.Damit der Körper seine Temperatur auch während einer Hitzewelle halten kann, muss dieser natürlich gekühlt werden. Das Instrument dazu ist das Schwitzen, wodurch wir aber viel Flüssigkeit verlieren. Diese muss in ausreichendem Maße wieder zugeführt werden. Im Klartext heißt dies: trinken, trinken, trinken, und zwar auch dann, wenn Sie keinen Durst verspüren.Mindestens 10 Gläser Flüssigkeit täglich sind während einer Hitzewelle angeraten. Trinken Sie am besten Wasser oder andere ungezuckerte Getränke (Tee, Fruchtsäfte), ohne diese allzu sehr zu kühlen. Raumtemperatur ist am besten. Vermeiden Sie also allzu kalte, kohlensäurehaltige und stark gezuckerte Getränke, Alkohol und Kaffee. Vorsicht auch bei Fitnessdrinks: Diese sind vor allem für Senioren belastend, weil sie sehr salzhaltig sind.2 Grundsätze gelten für die Ernährung während einer Hitzewelle : Zum einen sollte der Körper nicht noch zusätzlich belastet werden, zum anderen die Nahrung genügend Flüssigkeit liefern. Es gilt deshalb, während einer Hitzewelle leichte Nahrung zu sich zu nehmen. Fetthaltige, frittierte, stark verarbeitete, allzu pikante oder stark zuckerhaltige Speisen sollten Sie vermeiden.Sie sollten zudem darauf achten, dass ihre Nahrung reich an Wasser und Mineralien ist. Ideal sind deshalb Obst und Gemüse, nicht zu heiße Suppen, aber auch Nudeln, Reis und Fisch. Denken Sie am besten auch daran, regelmäßige Essenszeiten einzuhalten.Außerhalb der Mahlzeiten ist Obst am besten als Snack geeignet. Auch wenn Sie sich zur Abkühlung ein Eis genehmigen wollen, ist das durchaus in Ordnung, allerdings sollten Sie sich während einer Hitzewelle auf Früchteeis konzentrieren.Neben einer leichten Ernährung und ausreichend Flüssigkeit braucht der Körper während einer Hitzewelle vor allem eines: Ruhe. Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen, vor allem im Freien und vor allem während der heißesten Tageszeit. Am besten ist, die heißesten Stunden – jene von 12.00 bis 17.00 Uhr, also – im Haus zu verbringen. Wird einem trotzdem heiß, hilft mitunter ein kühles Bad oder eine kühle Dusche. Wer nur eingeschränkt mobil ist, kann sich auch mit einem feuchten Schwamm abtupfen.Während der heißesten Tageszeit sollten Sie längere Fahrten im Auto vermeiden, es sei denn, das Auto verfügt über eine Klimaanlage. Falls Sie eine Fahrt nicht aufschieben können, gönnen Sie sich häufiger einmal eine Pause im Schatten.Hält man sich an ein paar einfache Regeln, kann es im Haus angenehm kühl bleiben, und zwar auch dann, wenn es draußen brütend heiß ist. Das wichtigste ist, die Wohnung nachts gut zu lüften (Vorsicht vor Zugluft!), damit die Temperatur auf ein erträgliches Maß absinken kann. Tagsüber sollten Sie bei den von der Sonne beschienenen Fenstern Rollos oder Fensterläden schließen, damit die Sonne nicht direkt ins Haus fällt.Eine Klimaanlage kann gute Dienste leisten, allerdings sollten Sie beachten, dass es keinen zu großen Unterschied zwischen den Temperaturen im Haus und draußen gibt. Und wer unter zu hoher Luftfeuchtigkeit leidet, kann auch einen Entfeuchter einsetzen.Leicht, hell und weit: das sind die Grundprinzipien, die Sie sich für die Kleidung während einer Hitzewelle merken sollten. Baumwoll- und Leinenstoffe gelten als besonders geeignet, weil sie luftdurchlässig sind und die Schweißabsonderung nicht behindern. Um den Kopf vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, sollten Sie Kopfbedeckung tragen, eine Sonnenbrille mit einem guten UV-Schutz schirmt zudem die Augen ab.Große Hitze kann Auswirkungen auf die Gesundheit haben und Umstellungen bei der Einnahme von Medikamenten erfordern. Sie sollten dies stets mit dem Arzt abklären. Auch sollten ältere oder kranke Menschen möglichst die Einheitliche Notrufnummer 112 und die Telefonnummern jener Angehörigen griffbereit halten, die bei einem Notfall (etwa einem hitzebedingten Schwächeanfall) zu verständigen sind.