Es wird heiß: Temperaturen um die 35 Grad erwartet

„ Am Freitag ist es durchaus möglich, dass die Temperaturen die 35-Grad-Marke überschreiten werden. ” — Landesmeteorologe Dieter Peterlin

Landesmeteorologe Dieter Peterlin: „Die aus Westeuropa kommende Hitzewelle erfasst uns vorerst nur in abgeschwächter Form.“ - Foto: © Klaus Peterlin

„Die enorme Hitze, die aktuell in Portugal, Spanien und Frankreich herrscht und in manchen Gebieten für Temperaturen von bis zu über 40 Grad verantwortlich ist, wird bei uns derzeit noch nicht erwartet. Die Hitzewelle erfasst uns lediglich in abgeschwächter Form: In den kommenden Tagen werden die Temperaturen in Südtirol auf die 34-35 Grad ansteigen“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Den heißesten Tag der Woche können wir laut Peterlin am Freitag erwarten.„Diese hohen Temperaturen kommen von Nordafrika: Das nordafrikanische Hoch breitet sich aktuell über Spanien, Portugal und Frankreich langsam weiter in Richtung Osten aus. Die Temperaturen werden die kommende Woche aller Voraussicht nach weiterhin ansteigen“, so Peterlin.Das Wetter bleibt größtenteils sonnig. Am morgigen Donnerstag ziehen ein paar Wolken durch das Land und es könne in einigen Orten zu minimalen Niederschlägen kommen. Nennenswerter Regen werde laut Peterlin die nächsten 10 Tage aber keiner fallen.Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr betrugen die Temperaturen um die 25 Grad. In der zweiten Juli-Hälfte waren es dann um die 32 Grad. Heuer ist es somit schon deutlich heißer als Mitte bzw. Ende Juli 2021 – und die diesjährige Rekordhitze soll uns noch erwarten.Zahlreiche Experten rechnen für Norditalien (Mailand, Mantua, Bologna, Padua, Verona, Ferrara), die Toskana (Florenz) und Umbrien (Terni) bereits am kommenden Freitag mit Temperaturen von über 39 Grad.Diese Temperaturen dürften anschließend bis zum 22. Juli bestehen bleiben. In den südlichgelegeneren Regionen Italiens wird es hingegen einige Grad kühler werden.