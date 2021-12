Es wird mild auf den Bergen diese Woche

Vergangene Woche gab es in Südtirol eisige Temperaturen von bis zu minus 18 Grad.Nun ändert sich die Wetterlage: „In dieser Woche ausgeprägte Inversionswetterlage“, betont Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Vor allem auf den Bergen wird es ausgesprochen mild, selbst in 2000 Metern Höhe noch Plusgrade.“Auch in den Tälern werde es nur über Nacht leichte Minusgrade geben, sonst wird es auch hier überdurchschnittlich mild, so Peterlin.

