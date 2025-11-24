<b><h3>\r\nWann findet der Streik statt?<\/h3><\/b><BR \/>Für Donnerstag 27. November (ab 21 Uhr) und Freitag, 28. November (bis 20:59 Uhr) ist ein 24-stündiger Nationalstreik im Zugverkehr angekündigt. Betroffen sind die Züge von Trenitalia, Italo und Trenord.<BR \/><BR \/>Am Freitag, 28. November (00:00-23:59 Uhr) sind die Züge von SAD vom Streik betroffen.<BR \/><BR \/>Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Änderungen möglich.<h3><b>Welche Züge fahren garantiert? <BR \/><\/b><\/h3><i>Garantierte Züge - Regionalverkehr:<\/i><BR \/><BR \/>- Bahnlinie 100 Brenner - Verona <BR \/><BR \/>- Bahnlinie 200 Bozen - Meran <BR \/><BR \/>- Bahnlinie 400 Bruneck - Innichen <BR \/><BR \/>Die Busse der Schienen-Ersatzdienstes B400 (Brixen-Bruneck, Betreiber: Pizzinini) sind vom Streik nicht betroffen.<BR \/><BR \/><i>Garantierte Züge - Fernverkehr:<\/i><BR \/><BR \/>- Trenitalia: <a href="https:\/\/www.trenitalia.com\/content\/dam\/trenitalia\/allegati\/info\/treni-garantiti\/Treni-garantiti-giu25_dic25_TAB-A.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos finden Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/>- Italo: <a href="https:\/\/www.italotreno.com\/-\/media\/Images\/content\/pdf\/sciopero\/2025\/11\/lista-garantiti-281125.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos finden Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/>- Trenord \/ ÖBB:<BR \/><BR \/><b>* RJ82 Bologna Centrale: 13:52 - München Hbf. 20:26 <BR \/>* RJ83 München Hbf.: 9:33 - Bologna Centrale: 16:08<\/b><BR \/><i><BR \/>Die Betreiber sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App\/Webseite ersichtlich.<\/i><BR \/><h3>\r\n<b>Wo sehe ich die aktuellen Entwicklungen?<BR \/><\/b><\/h3>Die südtirolmobil-App\/Webseite zeigt die tatsächlichen Zugausfälle einige Stunden im Voraus in der Fahrplanabfrage an. Das bedeutet, dass ausgefallene Fahrten unter „Abfahrten„ als gestrichen angezeigt werden und Züge unter „Verbindungen“ nicht mehr verfügbar sind.<BR \/><BR \/><b>Wichtig:<\/b> Es kann trotzdem zu sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen bzw. Ausfällen kommen. Bitte beachte gegebenenfalls die Anzeigen bzw. Ansagen am Bahnsteig.<BR \/><BR \/>Der Streik wurde von den Gewerkschaften USB, CGIL, CUB, SGB und S.I. Cobas ausgerufen.