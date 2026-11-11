Ausgegangen war der Einsatz von der Bahnpolizei in Bozen, die gegen 23.05 Uhr die Carabinieri von Brixen verständigte. Ein Esel hielt sich im Bereich der Bahngleise auf Höhe der Autobahnausfahrt Klausen auf. Wie sich herausstellte, war das Tier aus einem gegenüberliegenden Gehege ausgebrochen.<BR \/><BR \/>Die ausgerückten Carabinieri versuchten rund eine Stunde lang vergeblich, das verängstigte Tier auf den Gleisen einzufangen. Weil die Bemühungen fehlschlugen, wurde schließlich die Freiwillige Feuerwehr Klausen nachalarmiert.<BR \/><BR \/>In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, den Verantwortlichen der Eisenbahngesellschaft, den Carabinieri und dem Besitzer des Tiers leiteten die Wehrmänner die gezielte Rettungsaktion ein. Um die Sicherheit auf der Bahnstrecke zu gewährleisten, wurden entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen.<BR \/><BR \/>Mit vereinten Kräften und dem nötigen Fingerspitzengefühl gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Ausreißer sicher von den Gleisen zu lotsen und Wohlbehalten wieder in sein Gehege zurückzuführen.