In Bozen soll eine Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag völlig eskaliert sein: Einige Jugendliche und junge Erwachsene sollen sich zunächst beschimpft haben und dann aufeinander losgegangen sein.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Polizei sei die Lage bereits stark eskaliert gewesen. Ein Mann mit nacktem Oberkörper habe sich aggressiv verhalten und mehrere andere Beteiligte bedrängt. Als er die Polizei bemerkt habe, sei er geflüchtet, sei jedoch kurze Zeit später von einer weiteren Streife angehalten worden.<BR \/><BR \/>Zur weiteren Abklärung seien alle vier Beteiligten zur Quästur gebracht worden. Auf Grundlage von Zeugenaussagen habe sich der Ablauf rekonstruieren lassen: Die Gruppe – bestehend aus drei Männern und einer Frau – sei zunächst in einen Streit geraten, der in körperliche Gewalt übergegangen sei. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe eine Person ihr Gegenüber mit einem Gegenstand verletzt, woraufhin dieses mit einem Glas zurückgeschlagen habe.<BR \/><BR \/>Bei den Beteiligten handelte es sich um drei Männer marokkanischer Herkunft sowie eine Italienerin im Alter zwischen 19 und 27 Jahren. Gegen sie wurde Anzeige erstattet. Eine Person musste medizinisch versorgt werden.