Estland hält an Impfungen mit AstraZeneca-Vakzine fest

Das baltische EU-Land wird nach Angaben von Gesundheitsminister Tanel Kiik das Vakzin trotz der Berichte über Blutgerinnsel weiter verabreichen. „Kein Land hat Beweise dafür, dass der Impfstoff mit diesen tragischen Vorfällen zusammenhängt“, sagte er am Dienstag in Tallinn.Mit diesem Schritt schließt sich Estland der Entscheidung von Litauen an, das ebenfalls mit AstraZeneca weiterimpfen will. Der dritte Baltenstaat Lettland hat dagegen wie mehrere weitere EU-Staaten die Verabreichung des Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers vorsorglich ausgesetzt.Hintergrund sind Meldungen von Blutgerinnseln im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Präparat.„Wir müssen berücksichtigen, dass die Impfungen in Estland bereits Dutzende Leben gerettet hat und langfristig Hunderte mehr retten wird“, sagte Kiik. Eine Fortsetzung der Impfungen überwiege daher mögliche hypothetische Risiken.Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern weist nach Angaben der EU-Behörde ECDC aktuell eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf. Auch Regierungschefin Kaja Kallas wurde am Montagabend positiv auf das Coronavirus getestet.

apa/dpa