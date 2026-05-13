11,5 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der deutschsprachigen Schulen in Südtirol verzichten im Schuljahr 2025\/26 auf das Angebot des katholischen Religionsunterrichts. <BR \/><BR \/>Wie wichtig ist da der katholische Religionsunterricht noch? Grundsätzlich sei eine religiös-philosophisch-ethische Bildung für alle Schüler bedeutsam, erläutert der Inspektor für den Religionsunterricht Christian Alber.<BR \/><BR \/>Deshalb hat der Landtag auch die Entscheidung getroffen, dass Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, in Zukunft ein verpflichtendes Alternativangebot im Sinne einer ethisch-philosophischen Bildung in Anspruch nehmen müssen. „Die deutsche Bildungsdirektion hat mit den Schulen vereinbart, dass der Ethikunterricht ab dem Schuljahr 2027\/28 an allen Schulstufen eingeführt werden muss“, bestätigt Alber.<BR \/><BR \/>Das stellt die Schulen vor eine große Herausforderung.<BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1311399_image" \/><\/div>