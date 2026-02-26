Allein in der Region Charkiw wurden laut Gouverneur Oleh Synjehubow mindestens 14 Menschen verletzt, darunter ein siebenjähriger Bub. In Saporischschja gab es nach Angaben von Gouverneur Iwan Fedorow mindestens sieben Verletzte. Die genaue Zahl der eingesetzten Raketen und Drohnen sowie die Hauptangriffsziele nennen die Behörden zunächst nicht. In den vergangenen Monaten hat Russland seine Angriffe vor allem auf den ukrainischen Energiesektor konzentriert. <BR \/><BR \/>An Donnerstag sind weitere Gespräche zwischen den USA und der Ukraine in Genf geplant. Die USA wollen mit Druck einen Deal zwischen Russland und der Ukraine herbeiführen, der den Krieg beendet.