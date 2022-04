Etsch: Wassernotstand ausgerufen

Seit Wochen ist kein nennenswerter Niederschlag gefallen. Die Folge: Trockenheit und Wasserknappheit. So hat die permanente Beobachtungsstelle der Wassernutzungen die „mittlere Aufmerksamkeitsstufe“ ausgerufen.Zudem werden gemeinsame Maßnahmen in den betroffenen Regionen und Autonomen Provinzen in den Wassereinzugsgebieten der Region Veneto vorgeschlagen.Diese notwendigen Maßnahmen seien im Hinblick auf die derzeit nur in geringem Ausmaß vorhanden Schneereserven, die umweltbezogenen Pflichten und das reduzierte Abflussmanagement des wegen technischer Probleme im Winter geleerten Speicherbeckens am Reschen zu verstehen, heißt es im Dekret vom Freitag.Zu treffende Gegenmaßnahmen: Es werden sämtliche Nutzer von Wasser, insbesondere die Landwirtschaft und jene, die Gärten und Parkanlagen bewässern, auf das Dringlichste aufgefordert äußerst sparsam, nachhaltig und effizient mit der Ressource Wasser umzugehen und den Verbrauch auf das notwendigste Minimum zu beschränken.Die Maßnahme gilt bis auf Widerruf beziehungsweise bis zur Rückkehr auf die Aufmerksamkeitsstufe „nieder“.