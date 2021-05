Etwas Frühling mit Sonne, Wolken und Regen

Der Montag beginnt vor allem am östlichen Alpenhauptkamm mit Wolken, auch mit ein paar Regenschauern muss gerechnet werden. Anschließend setzt sich aber überall die Sonne durch, die Wahrscheinlichkeit für Schauer in den Dolomiten hält sich in Grenzen.Am Dienstag werden die Wolken etwas dichter, am Vormittag gibt es auch einige Hochnebelfelder. In der Nacht auf Mittwoch sind dann einige Regenfälle am Alpenhauptkamm zu erwarten.Der Mittwoch bleibt wechselhaft und auch am Donnerstag verziehen sich die Wolken laut aktuellen Prognosen des Landeswetterdienstes nicht. Gegen Abend und am Freitag kann es wieder Niederschläge geben.Die Höchstwerte bewegen sich die ganze Woche um die 20-Grad-Marke herum.

