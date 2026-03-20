Vom 9. bis 13. März waren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3E der Bozner Mittelschule „Ugo Foscolo“ in Berlin. Dem vorausgegangen waren drei Jahre Bildungsarbeit, bei denen der Fokus auf Internationalisierung und Entwicklung von Sprachkenntnissen lag.<BR \/><BR \/>Das Projekt „BerBO-Connection_Bridges&Borders“ wurde mithilfe der europäischen Bildungsplattform eTwinning entwickelt und stellt den Austausch und den Dialog zwischen Sprachen und Kulturen in den Mittelpunkt. In Berlin haben die Bozner Schülerinnen und Schülern mit gleichaltrigen Jugendlichen aus dem Albert-Einstein-Gymnasiums gemeinsame Ausflüge unternommen und in interkulturellen Workshops zusammengearbeitet. <BR \/><BR \/>Unterstützt wird dieser Austausch auch von politischer Seite: „Erfahrungen wie diese zeigen, dass die Öffnung der Schule nach außen eine tolle Erfahrung für die jungen Menschen ist. Der Austausch mit Gleichaltrigen aus dem europäischen Ausland stärkt nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern auch die Fähigkeit zu Dialog und zu interkulturellen Verständigung“, sagt Landesrat Marco Galateo. <BR \/><BR \/>Die Erfahrung sei auch aus sprachlicher Sicht besonders wichtig, sagt Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta: „ETwinning bietet die Möglichkeit, Sprache als Werkzeug für echte Beziehungen zu erleben. Die Schülerinnen und Schüler nehmen werden dabei in ihrem Selbstvertrauen und Autonomie gestärkt und entwickeln ein europäisches Bewusstsein.“