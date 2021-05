EU-Farbwechsel für Südtirol: „Rote Phase“ geht zu Ende

Das war knapp: Hätte Südtirol in den vergangenen 2 Wochen auch nur eine Neuinfektion mehr verzeichnet, würde es für das European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) nach wie vor hellrot leuchten. Stattdessen liegt die 14-Tage-Inzidenz nun bei 149,8 Fällen je 100.000 Einwohner – Südtirol verlässt erstmals seit Einführung der EU-Corona-Risikoeinstufung die rote Zone.