EU-Gerichtshof für Menschenrechte: Nein zur Impfpflicht?

Aus einer Resolution des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte lesen Impfkritiker heraus, dass jede Impfpflicht „standardmäßig illegal“ sei. Das wird unter anderem in einem oft geteilten Facebook-Posting behauptet. Sagen die Richter in Straßburg also grundsätzlich Nein zur Impfpflicht, weil sie gegen Menschenrechte verstoße? Hier sind die Fakten!