EU-Landwirtschaftsminister beraten über Agrarreform

Die EU-Landwirtschaftsminister, darunter aus Österreich Elisabeth Köstinger (ÖVP), verhandeln an Montag in Luxemburg über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der kommenden Jahre. Ziel der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist es, am zweiten Tag des Ministertreffens – also am Dienstag – eine Einigung zustande zu bringen.