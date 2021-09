EU-Parlamentspräsident ins Krankenhaus gebracht

Der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, ist mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Er befindet sich in gutem Zustand“, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Die Einlieferung in die Klinik fand den Angaben zufolge bereits am Mittwoch statt.