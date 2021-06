EU-Pass vielleicht nur für Voll-Geimpfte

Ab Donnerstag gilt in Südtirol wie im restlichen Staatsgebiet nur mehr der Grüne EU-Pass. Diesen gibt es für Bürger mit negativem Antigentest (48 Stunden), Genesene (in den letzten 6 Monaten) und Geimpfte (eine Impfung plus 14 Tage). Doch es könnte auch noch anders kommen: Für Aufsehen sorgte gestern nämlich eine Ankündigung des Staatssekretärs im Gesundheitsministeriums, Pierpaolo Sileri.