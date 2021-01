EU-Projekt: 2020 war wärmstes Jahr in Europa seit Aufzeichnungsbeginn

Das Jahr 2020 war in Europa so warm wie kein anderes seit Beginn der Aufzeichnungen. Weltweit gesehen sei 2020 genauso warm gewesen wie das bisherige Rekordjahr 2016. Das teilte der europäischen Copernicus-Klimawandeldienst am Freitag in London mit.