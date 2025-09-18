Nach der „politischen Debatte“ über das Klimaziel werden die Minister laut Agenda außerdem über den aktualisierten nationalen Beitrag (NDC) der EU für 2035 beraten. <h3>\r\nDeadline in der kommenden Woche <\/h3>Die nächste Deadline ist der 24. September: Bis dahin muss die EU nach dem Pariser Klimaabkommen ihr neues Klimaziel für 2035 bei den Vereinten Nationen einreichen. Diskussionen gab es im Vorfeld, da der NDC der EU mit dem Klimaziel 2040 zusammenhängt. <BR \/><BR \/>Nun soll am Donnerstag laut Rat dazu eine Absichtserklärung verabschiedet werden, damit die EU nicht mit leeren Händen zur UN-Generalversammlung fahren muss. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt vor der COP30 einen aktualisierten NDC vorzulegen.