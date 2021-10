EU verschenkt 60.000 Zugtickets durch Europa

Mit dem Zug durch Europa reisen, atemberaubende Städte und Landschaften kennenlernen und Erfahrungen sammeln – das ist DiscoverEU, eine Initiative der EU. Dafür wurden in den vergangenen Jahren Zugtickets an die 18-Jährigen verschenkt, mit denen sie durch Europa reisen und die EU, ihre Länder, die Kulturen und die Menschen kennenlernen konnten. Auch mehrere Südtiroler haben bereits solche Tickets gewonnen – bis im Vorjahr auch „DiscoverEU“ durch Corona gestoppt wurde.Nun wagt die EU-Kommission den Neustart und will dafür heuer doppelt so viele Tickets wie bisher verschenken – nämlich 60.000. Und sie sollen nicht mehr nur einem Jahrgang wie bisher – den 18-Jährigen – zu Gute kommen: „Alle 18- bis 20-jährigen EU-Bürger, also alle, die zwischen dem 1. Juli 2001 und dem 31. Dezember 2003 geboren sind, können sich bewerben“, erklärt Peter Natter, Stadtrat in Brixen und Südtirol-Botschafter des Projektes. „Die jungen Leute haben während der Pandemie viele Freiheiten verloren. Jetzt den Austausch zwischen der Jugend in Europa zu stärken, ist ein wichtiges, richtiges und starkes Signal“, sagt Natter.Wer sich bewirbt, muss an einem Quiz teilnehmen, die 60.000 Tickets werden danach nach einer Quotenregelung auf die EU-Länder verteilt und unter den Bewerbern aus diesen Ländern vergeben. Wer ein Ticket ergattert, kann zwischen dem 1. März 2022 und dem 28. Februar 2023 bis zu 30 Tage unterwegs sein.

