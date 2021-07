EU-weiter „Grüner Pass“ tritt in Kraft

Das digitale Covid-Zertifikat der EU tritt am Donnerstag in Kraft. Ab heute ersetzt der Europäische Grüne Pass auch den Südtiroler Corona-Pass. Nur noch Codes oder Papier-Ausweise, die vom Gesundheitsministerium in Rom generiert werden, gelten – und das in der ganzen EU sowie in der Schweiz, in Island, Norwegen und Liechtenstein.