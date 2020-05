EU-weites Verbot von Mentholzigaretten ab Mittwoch in Kraft

Mit Mentholzigaretten ist in der EU nun endgültig Schluss. Ab Mittwoch (20. Mai) sind in den EU-Staaten ausnahmslos alle Zigaretten mit charakteristischen Aromen verboten, weil sie den Tabakgeschmack überdecken und so zur Förderung des Tabakkonsums beitragen.