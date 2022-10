EU wird laut Umweltagentur EUA Emissionsziele verfehlen

Die EU müsse ihre Bemühungen „jedes Jahr von 2021 bis 2030 im Vergleich zu 1990 bis 2020 verdoppeln“, fügte sie hinzu. Vorläufige, von den Mitgliedsländern eingereichte Daten zeigen dem Bericht zufolge, dass die Treibhausgasemissionen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent gestiegen sind. Das liege vor allem an der wirtschaftlichen Erholung nach der Covid-Pandemie, hieß es. Die Emissionen lägen aber immer noch 6 Prozent unter denen von 2019.Der EUA zufolge sind die größten Bemühungen in der Energieversorgung notwendig, der Industrie mit dem größten Emissionsanteil. Und dass, obwohl die Emissionen der Branche zwischen 2005 und 2020 bereits um 43 Prozent gesunken sind. In der Transportindustrie waren es 15 Prozent, in der Landwirtschaft 2 Prozent.Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch stagniere bei 22 Prozent, hieß es. Demnach müssen Wind- und Wasserkraft jährlich um 2,5 Prozent ausgebaut werden, um das Ziel von 45 Prozent erneuerbarer Energien in der EU bis 2030 zu erreichen.