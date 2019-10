EuGH: Abschuss von Wölfen nicht verboten

„Der EuGH verbietet in seinem Urteil nicht die Entnahmen von Wölfen, sondern kommt zum Schluss, dass das unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist“, resümiert Benedikt Terzer, Geschäftsführer des Südtiroler Jagdverbandes. Und das EU-Recht sieht gleich mehrere Fälle vor, in denen Wölfe trotz strengem Schutzstatus entnommen werden dürfen.

„Zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume, zur Verhütung ernster Schäden an Kulturen und in der Tierhaltung oder aber auch zum Schutz der öffentlichen Sicherheit“, erklärt Terzer.





