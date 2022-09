Euregio-BürgerInnenrat tagt am 1. und 2. Oktober in Arco

Die Euregio will noch sichtbarer und konkreter werden und die lokalen Gemeinschaften der 3 Gebiete einbeziehen: Zu diesem Zweck wurde der Rat der Euregio-BürgerInnen ins Leben gerufen, der in wenigen Tagen zum ersten Mal im Trentino tagen wird.Am 1. und 2. Oktober wird Arco, die Stadt am Oberen Gardasee, Gastgeberin der Versammlung sein, die sich aus 30 Mitgliedern zusammensetzt. Dies sind 10 Vertretungen für jede der 3 Gemeinden, die sich dieser ersten Ausgabe angeschlossen haben: Hall in Tirol, Brixen und für das Trentino Arco.Nach einem ersten geselligen Moment des gegenseitigen Kennenlernens, der für den Abend des 30. September geplant ist, und der Begrüßung durch den Präsidenten der Euregio, dem Landeshauptmann des Trentino Maurizio Fugatti sowie durch den Bürgermeister von Arco, Alessandro Betta, und Kulturreferent Guido Trebo werden die Arbeiten des BürgerInnenrates der Euregio an den beiden folgenden Tagen hinter verschlossenen Türen im renommierten städtischen Casino von Arco stattfinden. Die vom Rat erarbeiteten Vorschläge werden dann im Dezember in Bozen den 3 Landeshauptmännern von Trentino, Südtirol und Tirol vorgelegt.