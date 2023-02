Euregio-Jugendblasorchester 2023: Anmeldungen laufen

Euregio Music Camp fördert junge Musiktalente

Euregio-Jugendblasorchester tritt am 29. Juli in Toblach auf

Anmeldungen zum Euregio Music Camp bis 30. April

Musik kennt keine Grenzen – nach diesem Motto organisiert die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino in Zusammenarbeit mit den Blasmusikverbänden der 3 Landesteile auch heuer wieder das Euregio Music Camp. Die Sommerwoche für junge Musikerinnen und Musiker aus der Euregio findet vom 22. bis zum 30. Juli 2023 in Toblach im Südtiroler Pustertal statt.Rund 60 Jugendliche finden sich dort zum Euregio-Jugendblasorchester zusammen und verbringen gemeinsam eine Woche im Zeichen der Musik und der Gemeinschaft. Zum Abschluss geben die Nachwuchsinstrumentalisten in allen Landesteilen ein Konzert. Am Projekt können junge Musiktalente zwischen 16 und 30 Jahren aus Tirol, Südtirol und dem Trentino teilnehmen.Die Musikwoche des Euregio-Jugendblasorchesters findet 2023 bereits zum 7. Mal statt. Ziel der euregionalen Euregio-Jugendinitiative ist es, talentierte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker zu fördern, über die Landes- und Sprachgrenzen hinweg in Kontakt zu bringen und ihnen gemeinsame Konzertauftritte zu ermöglichen.Die Abschlusskonzerte des Euregio-Jugendblasorchesters finden in allen 3 Landesteilen statt:am Freitag, dem 28. Juli 2023 in Pozza die Fassa im Trentino; am Samstag, dem 29. Juli 2023 in Toblach und am Sonntag, dem 30. Juli 2023 im Rahmen der Promenadenkonzerte in Innsbruck. Zur Seite stehen den jungen Musikerinnen und Musikern die Dirigenten Wolfgang Kostner (Tirol), Meinhard Windisch (Südtirol) und Franco Puliafito (Trentino). Die Anmeldungen sind noch bis zum 30. April über die Euregio-Website möglich. Die Teilnahmegebühr für die Probenwoche des Euregio-Jugendblasorchesters beträgt 150 Euro und umfasst Verpflegung, Unterkunft, Noten sowie An- und Abreise von Innsbruck, Bozen und Trient. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt nach Anmeldung durch die Blasmusikverbände.