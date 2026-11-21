Damit können sie auch bei eigener Tätigkeit im Gelände – etwa Lokalaugenscheinen, Erhebungen oder Schneedeckenuntersuchungen – Gefahren besser einschätzen und Risiken verringern.<BR \/><BR \/>Die Führungskräfte der Lawinenwarndienste und Landesämter – Patrick Nairz aus Tirol, Michela Munari aus Südtirol und Mauro Gaddo aus dem Trentino – sind überzeugt: Lawinen kennen keine Landesgrenzen. Wenn unsere Fachleute ihr Wissen gemeinsam vertiefen, können sie genauere Lawinenprognosen und verlässlichere Informationen für die gesamte Euregio bereitstellen. Das hilft uns, die Lawinengefahr möglichst genau einzuschätzen und die Menschen in allen drei Ländern bestmöglich zu informieren.<h3>\r\nGemeinsam trainieren, voneinander lernen<\/h3>Das dreitägige Programm verband Theorie und Praxis. So beschäftigten sich die Fachleute mit der Kontrolle ihrer Notfallausrüstung, dem richtigen Umgang mit dem Funkgerät und dem RISSK-Risikokonzept, das hilft, Gefahren im Gelände systematisch einzuschätzen und gute Entscheidungen zu treffen. <BR \/><BR \/>Am Gletscher trainierten die Teilnehmenden Fortbewegungstechnik im winterlichen Gelände, übten die Suche nach Verschütteten und beschäftigten sich mit neuen technischen Entwicklungen. Auch der Erfahrungsaustausch zu unterschiedlichen Entwicklungen im Schnee- und Lawinengeschehen ist für die tägliche Arbeit wichtig: Wetter, Schneedecke und Lawinengefahr müssen laufend beobachtet und bewertet werden. Die Erkenntnisse fließen in die Lawinenprognosen der Euregio-Länder ein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387527_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein viel genutztes Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen den drei Lawinenwarndiensten ist der Euregio-Lawinenreport. Während der Wintersaison bietet er täglich aktuelle Informationen zur Lawinensituation in Tirol, Südtirol und dem Trentino. Die Prognosen sind ein wichtiges Instrument für den Zivilschutz. Zudem helfen sie Wintersportlerinnen und -sportlern, die Gefahren im Gelände besser einzuschätzen und ihre Touren entsprechend zu planen.<BR \/><BR \/>Bei entsprechender Wetter- und Gefahrenentwicklung veröffentlichen die Lawinenwarndienste in den kommenden Tagen weitere Blog-Beiträge. Der tägliche Euregio-Lawinenreport startet demnächst – je nach Schneesituation und Lawinengefahr in den einzelnen Ländern. Über den genauen Starttermin wird gesondert informiert.