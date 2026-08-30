Wie beim gleichzeitig vergebenen Euregio-JungforscherInnenpreis (siehe eigene Pressemitteilung) wurden auch beim Innovationspreis erstmals Preise in zwei verschiedenen Kategorien vergeben. Insgesamt hatten sich heuer 56 Unternehmen aus der Euregio für den Innovationspreis beworben.<BR \/><BR \/>Daraus hat die Fachjury unter dem Vorsitz von Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol, in den vergangenen Monaten hat die sechs Finalistinnen und Finalisten ausgewählt: Je drei pro Kategorie konnten im Finale ihre Einreichungen noch einmal präsentieren.<h3>\r\nRangliste in zwei Kategorien<\/h3>In der Kategorie „Konzepte und Prototypen“ ging schließlich Fraido SRL aus dem Trentino als bestplatziertes Unternehmen hervor. Auf die Plätze zwei und drei kamen die Unternehmen VAHLE Automation und Terra Atmos, beide aus Tirol.<BR \/><BR \/>KinCon biolabs GmbH aus Tirol konnte die Jury in der Kategorie „Etablierte Geschäftsmodelle und Produkte“ am besten überzeugen. Hier ging der zweite Platz an das Unternehmen Behavix SRL aus dem Trentino, der dritte Platz an das Unternehmen Biotitan SRL aus Südtirol. <h3>\r\nDie Prämien<\/h3>Je Kategorie erhalten die Erstplatzierten Preise in Höhe von 9.000 Euro, die je zur Hälfte aus einem Geldbetrag und regionalen PR-Leistungen der Standortagenturen bestehen. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten einen Geldbetrag von 2.000 beziehungsweise 1.000 Euro. <BR \/><BR \/>Die Preise werden von der Wirtschaftskammer Tirol sowie den Handelskammern von Bozen und Trient gestiftet. Überreicht werden die Preise von Vertreterinnen und Vertretern der Kammern und der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino traditionell bei den Euregio-Days in Alpbach.