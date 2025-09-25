Neben der symbolischen Übergabe stand die Vorstellung eines Euregio-Leitfadens im Mittelpunkt.<BR \/><BR \/>Der Euregio-Präsident, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher dankte für die bisherige und hoffentlich auch künftig konstruktive Zusammenarbeit: „Die Gemeinden haben den direktesten Kontakt zur Bevölkerung. Als Bindeglied zur Euregio haben wir 2021 den Euregio-Rat der Gemeinden geschaffen. Der neue Leitfaden soll dieses Band inhaltlich stärken.“<h3>\r\nEuregio: Tragende Rolle der Gemeinden<\/h3>Schatzer blickt auf die Südtiroler Präsidentschaft zurück: „Mit der Euregio-Broschüre für Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, dem Euregio-Gemeindetag zum Thema Digitalisierung und mit neuen Gemeindepartnerschaften wurde die Rolle der Gemeinden als tragende Säule der Euregio nachhaltig gestärkt.“<BR \/><BR \/>Schubert ist für die nächsten zwei Jahre vor allem die konkrete Umsetzung wichtig: „Wir wollen Projekte greifbar machen – von Förderungen bis zu Vernetzung. Der Euregio-Gedanke soll in jeder Gemeindestube spürbar sein.“<h3>\r\nEuregio-Leitfaden für Gemeindestuben<\/h3>Mit dem Euregio-Handbuch für Gemeinderäte erhalten rund 9.000 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte Orientierung über Geschichte, Entwicklung, Strukturen und Aufgaben der in der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino. <BR \/><BR \/>Der „Wegweiser für kommunale Zusammenarbeit“ stellt zentrale Projekte, Schwerpunkte und Herausforderungen, aber auch praktische Informationen für die kommunale Entwicklung – etwa zu bestehenden EU-Förderprogrammen für Gemeinden – vor.<BR \/><BR \/>Das Handbuch ist im Rahmen des von der EU geförderten Interreg-Projekts „Fit for Cooperation“ (Fit4Co) unter Leitung des Südtiroler Gemeindenverbandes zusammen mit den Gemeindeverbänden von Tirol und des Trentino entstanden.<h3>\r\nVollmitgliedschaft für Ladiner im Souramont<\/h3>Zugestimmt hat der Euregio-Rat der Gemeinden dem Vorschlag für eine Satzungsänderung: Die Euregio-Versammlung soll am heutigen Donnerstag den ladinischen Gemeinden Fodom\/Buchenstein, Col\/Verseil und Anpez\/Hayden, die nicht innerhalb des Euregio-Gebietes liegen, eine Vollmitgliedschaft im Euregio Rat der Gemeinden ermöglichen.<BR \/><BR \/>Vorgestellt wurde auch das Projekt „Legitimult – legitimate crisis governance in multilevel systems“. Es untersucht das Krisenmanagement in öffentlichen Verwaltungen und wurde von Eurac Research Bozen im Rahmen des Horizon-Europe-Programms entwickelt.