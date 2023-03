Eureka: Junge Erfinder gesucht

Wissenschaftliche Kultur verbreiten

Anmeldung bis zum 30. Juni möglich

Der Forschungswettbewerb „Eureka“ richtet sich an junge Erfinder im Alter von 8 bis 18 Jahren und soll wissenschaftliches Denken unter jungen Menschen fördern. Nach 2 erfolgreichen Auflagen mit reger Teilnahme von Jugendlichen geht der Wettbewerb 2023 in die dritte Runde.Der Startschuss erfolgt zeitgleich mit jenem für das Wissenschaftsvermittlungsprojekt „Le mille e una scienza“ des Vereins Arciragazzi in Bozen. Im Mittelpunkt von „Eureka“ stehen dieses Jahr die Weltraumforschung und mögliche Lösungen für die Herausforderungen, die die Reise ins All mit sich bringt.„Eureka ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, die wissenschaftliche Kultur unter der jungen Generation zu verbreiten und ihre Talente zu fördern“, betont der Landesrat für italienische Schule und Kultur Giuliano Vettorato. „Ich bin stolz darauf, dass das Land Südtirol Initiativen wie diese unterstützt, die zur Ausbildung zukünftiger Führungspersönlichkeiten in Wissenschaft und Technik und damit zum Fortschritt der Gesellschaft beitragen.“Der Ideenwettbewerb wird vom Landesamt für Jugendarbeit in der italienischen Landeskulturabteilung gemeinsam mit der Italienischen Bildungsdirektion (STEAM-Gruppe), der Fakultät für Naturwissenschaften und Informatik der Freien Universität Bozen (FUB) und dem Landesamt für wissenschaftliche Forschung organisiert. Der Preis wurde ins Leben gerufen, um jene Jugendlichen „aufzuspüren“, die sich in ihrer Freizeit mit Leidenschaft mit Wissenschaft und Technik befassen. Ziel sei es, diesen Jugendlichen und ihren Interessen Öffentlichkeit zu verleihen, so dass sich ihre Begeisterung auch auf andere Altersgenossen überträgt.Noch bis zum 30. Juni können sich Jugendliche zu „Eureka“ anmelden. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Wissenschaftsfestivals „Le mille e una scienza“ im Herbst 2023 in Bozen statt. Die Teilnahme ist einzeln oder als Gruppe möglich. Alle Informationen zum Wettbewerb sind auf den Landeswebseiten zur italienischen Kultur und Jugendarbeit unter „Eureka“ zu finden.