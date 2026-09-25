Die geplanten Fahrbeschränkungen für Diesel-Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 in vier norditalienischen Regionen werden um ein Jahr verschoben. Die Regelung soll nun erst zum 1. Oktober 2027 statt zum 1. Oktober 2026 in Kraft treten, beschloss der Ministerrat.<BR \/><BR \/>Betroffen sind Pkw sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge der Kategorien N1, N2 und N3 mit Dieselantrieb und der Abgasnorm Euro 5. Die Regelung gilt für die Regionen Piemont, Lombardei, Emilia-Romagna und Venetien. Mit der Verschiebung soll verhindert werden, dass ab 1. Oktober 2026 erhebliche Auswirkungen auf die Mobilität der Bevölkerung, die Kontinuität von Transportdienstleistungen sowie auf die wirtschaftliche und industrielle Tätigkeit in den betroffenen Gebieten entstehen, teilte das Verkehrsministerium in Rom mit.<BR \/><BR \/> Zugleich sollen die betreffenden Regionen mehr Zeit erhalten, um die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität umzusetzen. Damit sollen die Vorgaben der europäischen und italienischen Luftreinhaltevorschriften erreicht werden. <BR \/><BR \/>Der Aufschub erfolgt durch eine Änderung des Dekrets vom September 2023. Dieses hatte vorgesehen, dass in den vier Regionen mit kommendem 1. Oktober Dieselfahrzeuge mit einer Abgasnorm von bis zu Euro 5 von Montag bis Freitag ganzjährig nicht verkehren dürfen, und zwar von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 19.30 Uhr, außer an Feiertagen.