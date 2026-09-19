<BR \/>Über die Kanäle des internationalen Netzwerks der Polizeikräfte erreichte die Polizei von Innichen kürzlich die Meldung, dass ein Italiener, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag, sich womöglich im Hochpustertal aufhielt. <BR \/><BR \/>Die Beamten konnten den Mann schließlich in Innichen identifizieren und festnehmen. Dem 34-Jährigen wird in Kroatien Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen – dafür drohen ihm nun bis zu acht Jahre Haft. Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.