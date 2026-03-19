Die Staatspolizei hat am gestrigen Mittwochabend in Bozen einen 54-jährigen deutschen Staatsbürger festgenommen. Gegen den Mann lag ein Europäischer Haftbefehl des Landesgerichts Mainz vor. <BR \/><BR \/>Ihm werden Erpressungs- und Betrugsdelikte vorgeworfen, weshalb er eigentlich in Untersuchungshaft sitzen sollte. Die Delikte sollen zwischen Juli und November 2025 in Deutschland begangen worden sein.<BR \/><BR \/>Der Gesuchte konnte von den Polizeibeamten in einer Unterkunft in Karneid ausfindig gemacht werden. Dort hielt er sich gemeinsam mit seiner Partnerin auf.<BR \/><BR \/>Nach Bestätigung seiner Identität sowie der Gültigkeit des Haftbefehls wurde der Mann verhaftet. Anschließend brachten ihn die Einsatzkräfte in das Bozner Gefängnis. Dort bleibt er nun in Haft, während das Berufungsgericht Trient über seine Auslieferung nach Deutschland entscheidet.