Bei den Verdächtigen handle es sich um drei Männer, die auf den Aufnahmen der Überwachungskameras des betroffenen Lokals und der Nachbarlokale zu sehen sind. <h3>\r\n1.000 Euro Beute – 3.000 Euro Sachschaden <\/h3>Die Einbrecher sollen eine Scheibe des Lokals eingeschlagen und sich so Zugang zum Café verschafft haben. Dann sollen sie Bargeld und Gegenstände im Wert von rund 1.000 Euro entwendet haben – hinzu kommen laut dem Betreiber rund 3.000 Euro Sachschaden. <BR \/><BR \/>Der Einbruch wurde laut dem Betreiber des Cafés um 2.34 Uhr in der Nacht auf Dienstag begangen. Wenig später seien die Carabinieri angerückt, die nach den Tätern suchten. Wohl vergebens: Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, wie ein Mann rund zwei Stunden später erneut ins Lokal eindringt, offenbar überprüft, ob alles Wertvolle gestohlen wurde und schließlich eine Schachtel mit Keksen entwendet. <h3>\r\nVerdächtige offenbar identifiziert <\/h3>„Nachts ist die Europagalerie Niemandsland“, beklagt das Opfer des nächtlichen Einbruchs. Der Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet er, dass ein anderer in der Galerie tätiger Lokalbetreiber die drei Verdächtigen erkannt haben soll, als diese nach dem Einbruch tagsüber ungestört durch die Galerie spazierten.<BR \/><BR \/>Der Unternehmer hatte die Ordnungshüter alarmiert, die allerdings nichts anderes tun konnten, als die drei Männer zu identifizieren. Zwar werde untersucht, ob es sich beim Trio um jene drei Kriminelle handelt, die den nächtlichen Einbruch begangen haben – der Betreiber des Cafés hat aber wenig Hoffnung, entschädigt zu werden. „Aber ich hoffe zumindest, dass man andere Unternehmer damit vor Einbrüchen schützen kann“, sagt er.