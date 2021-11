Europas Corona-„Oase“: So halten 2 Länder das Virus in Schach

Trotz voller Bars, Restaurants und Einkaufsstraßen ist die Corona-Lage in Spanien und Portugal relativ entspannt. Wie konnten die beiden früheren Problem-Länder in Sachen Infektionen im Kampf gegen die Pandemie so gut punkten? + Von Emilio Rappold