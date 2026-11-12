Operation Tornado richtete sich Europol zufolge gezielt gegen Cybercrime, Drogenhandel und den illegalen Handel mit Schusswaffen und dauerte von Mai 2025 bis Oktober 2026. Hunderte Häuser seien durchsucht worden. Festgenommen wurden demnach sowohl Händlern als auch Käufer.<BR \/><BR \/>In den USA wurden Europol zufolge 132 Personen festgenommen. Dort stellten die Fahnder fast fünf Tonnen Drogen sicher und mehr als 150 Millionen Euro in bar und Kryptowährungen.<BR \/><BR \/>In Europa waren rund 950 Kilogramm Drogen beschlagnahmt worden, darunter 150 Kilo Ketamin in Großbritannien. Insgesamt seien in Europa auch über 60 Millionen Euro an Vermögenswerten sichergestellt worden. In Großbritannien waren 59 Personen festgenommen worden, in Ungarn 45 und in Frankreich 23.<BR \/><BR \/>Als Darknet wird ein abgeschirmter, nur über eine spezielle Software zugänglicher Bereich des Internets bezeichnet, der über gängige Suchmaschinen oder Browser nicht erreichbar ist. Die Kommunikation wird verschlüsselt, sodass Urheber und Nutzer meist unerkannt bleiben.